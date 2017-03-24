أحداث.أنفو

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مراكش ..مستشار جماعي متهم بالتغرير بقاصر واغتصابها ما نتج عنه حمل
المحليون يحققون فوزهم الثاني ضد إفريقيا الوسطى 24 مارس 2017
الإصابة تنهي الموسم الكروي للعربي 24 مارس 2017
فرنسا تحرم رجاويين من الالتحاق بمنتخبهما 24 مارس 2017
الجامعة تعاقب وتغرم لوبيرا وآيت الحاج 24 مارس 2017
لفتة إنسانية لرونالدو بمعسكر البرتغال 24 مارس 2017
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الجمعة 24 مارس 2017
سفير مصر في المغرب ل‘‘لأحداث أنفو‘‘ : نعرف من يحاول الايقاع بين مصر والمغرب وعلاقاتنا تاريخية
أحداث محلية
24 مارس
19:00
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مراكش ..مستشار جماعي متهم بالتغرير بقاصر واغتصابها ما نتج عنه حمل
AHDATH.INFO - اسماعيل احريملة أمر قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، إيداع النائب الثاني  لرئيس جماعة ستي فاضمة بإقليم الحوز خلف السجن،…
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أحداث سياسية
24 مارس
12:22
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الملك عبد الله الثاني يغادر الرباط في ختام زيارة رسمية للمغرب
AHDATH.INFO غادر الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الجمعة (24 مارس)، الرباط، في ختام زيارة…
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أحداث إقتصادية
24 مارس
18:00
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أرباح « لوسيور- كريسطال » ترتفع إلى 205 مليون درهم
AHDATH.INFO سجلت شركة « لوسيور- كريسطال » أرباحا صافية حصة المجموع وصلت إلى 205 مليون ردهم، خلال السنة الماضية وذلك…
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أحداث فنية
24 مارس
14:20
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المحمدية.. افتتاح النسخة الثانية من مهرجان "أفريكانو" للموسيقى الإفريقية
AHDATH.INFO افتتحت مساء أمس الخميس (23 مارس) في مدينة المحمدية فعاليات النسخة الثانية من مهرجان "أفريكانو" للموسيقى الافريقية، وذلك احتفاء…
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دعوة لإشراك النساء في مفاوضات تشكيل الحكومة
التشكيلية نجاة الباز تعرض أعمالها بالأمم المتحدة
البيضاء.. احتفال باليوم العالمي للمرأة مع المسنين والعجزة
عندما بكت سعيدة شرف ببرنامج "نغنيوها مغربية"
تصفح عدد 18 مارس